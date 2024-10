Lite Virzì - Ramazzotti, parlano i testimoni: "Si minacciavano di morte, lei colpiva la figlia di lui" (Di martedì 22 ottobre 2024) I due ex coniugi hanno ritirato le rispettive querele e sarebbe stato raggiunto un accordo giudiziario, ma il litigio è stato violento Eravamo rimasti alla furiosa Lite che aveva visto protagonisti Paolo Virzì e Micaela Ramazzotti a Roma lo scorso 20 giugno, e anche se i due ex-coniugi hanno ritirato le rispettive querele, la Lite è stata decisamente violenta, come affermano oggi i testimoni di quella folle serata in un ristorante del centro della capitale. Alla fine è stato trovato un accordo giudiziario. L'inchiesta per violenza privata e lesioni, con tutte le sue incognite, finisce in archivio. Gli approfondimenti dei carabinieri, coordinati dalla PM Barbara Trotta, hanno ricostruito una mezz'ora di fuoco in cui sono stati coinvolti anche la figlia maggiorenne del Movieplayer.it - Lite Virzì - Ramazzotti, parlano i testimoni: "Si minacciavano di morte, lei colpiva la figlia di lui" Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di martedì 22 ottobre 2024) I due ex coniugi hanno ritirato le rispettive querele e sarebbe stato raggiunto un accordo giudiziario, ma il litigio è stato violento Eravamo rimasti alla furiosache aveva visto protagonisti Paoloe Micaelaa Roma lo scorso 20 giugno, e anche se i due ex-coniugi hanno ritirato le rispettive querele, laè stata decisamente violenta, come affermano oggi idi quella folle serata in un ristorante del centro della capitale. Alla fine è stato trovato un accordo giudiziario. L'inchiesta per violenza privata e lesioni, con tutte le sue incognite, finisce in archivio. Gli approfondimenti dei carabinieri, coordinati dalla PM Barbara Trotta, hanno ricostruito una mezz'ora di fuoco in cui sono stati coinvolti anche lamaggiorenne del

