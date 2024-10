Lions club Host a San Niccolò (Di martedì 22 ottobre 2024) Il Lions club Host presieduto da Jacopo Gori ha iniziato l’annata 2024-2025 con una visita al Conservatorio san Niccolò e agli spazi restaurati dell’ala del noviziato che ora accoglie le aule della scuola dell’infanzia e quelle del liceo scientifico lasciando spazio alla ridistribuzione dei locali degli altri ordini scolastici. San Niccolò una vera e propria istituzione cittadina, punto di riferimento per famiglie e generazioni di studenti. Il restauro contribuisce a preservare e restaurare un patrimonio artistico e culturale di eccellenza. Il presidente Gori ha consegnato al conservatorio una donazione per contribuire all’ingente impegno economico che si è assunto l‘istituto lanciando anche una campagna di fundraising a sostegno del restauro e della riqualificazione del noviziato. Lanazione.it - Lions club Host a San Niccolò Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Ilpresieduto da Jacopo Gori ha iniziato l’annata 2024-2025 con una visita al Conservatorio sane agli spazi restaurati dell’ala del noviziato che ora accoglie le aule della scuola dell’infanzia e quelle del liceo scientifico lasciando spazio alla ridistribuzione dei locali degli altri ordini scolastici. Sanuna vera e propria istituzione cittadina, punto di riferimento per famiglie e generazioni di studenti. Il restauro contribuisce a preservare e restaurare un patrimonio artistico e culturale di eccellenza. Il presidente Gori ha consegnato al conservatorio una donazione per contribuire all’ingente impegno economico che si è assunto l‘istituto lanciando anche una campagna di fundraising a sostegno del restauro e della riqualificazione del noviziato.

