Agi.it - L'Anm, "non decidiamo in base alle necessità del governo di turno"

(Di martedì 22 ottobre 2024) AGI - L'Associazione nazionale magistrati chiede con forza che la giurisdizione sia rispettata come esercizio di una funzione del tutto autonoma ed indipendente. Non può attendersi dalla Magistratura che assuma decisioni ispirate dalladi collaborazione con ildi. Se agisse facendosi carico delle attese della Politica, la Magistratura tradirebbe il mandato costituzionale”. Così la Giunta esecutiva centrale dell'Associazione nazionale magistrati in una nota. “È sorprendente – prosegue la nota – che questa elementare evidenza democratica debba essere riaffermata per rispondereaspre e strumentali polemiche che si sono scatenate all'indomani delle ordinanze con cui la Sezione specializzata del Tribunale di Roma non ha convalidato il trattenimento di alcuni richiedenti asilo allocati nel centro sito in territorio albanese.