La cosa più geniale che ho fatto? Sposarmi

(Di martedì 22 ottobre 2024) Britney Spears riflette sulla “più” che abbia mai: sposare se stessa Britney Spears ha recentemente pubblicato su Instagram una riflessione profondamente personale e unica su quella che considera “lapiù” che abbia mai: sposare se stessa. Nel post, Britney ha condiviso una foto di sé che indossa un abito da sposa in raso color crema con velo, ricordando con orgoglio quel momento speciale. Una dichiarazione audace di amor proprio Nella didascalia, Britney ha scritto: “Il giorno in cui mi sono sposata Ci ripenso perché potrebbe sembrare imbarazzante o stupido, ma penso che sia lapiùche abbia mai”. Questo atto audace simboleggia una svolta per l’icona pop, un momento di autoaffermazione e di ripresa del controllo sulla sua vita.