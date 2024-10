La 'cometa del secolo' immortalata da piazza dei Miracoli (Di martedì 22 ottobre 2024) Nella foto che ci ha inviato Selene Porcaro la cometa C/2023 A3 Tsuchinshan/Atlas visibile ieri sera, 21 ottobre, da piazza dei Miracoli. La foto è stata scattata intorno alle ore 20. Pisatoday.it - La 'cometa del secolo' immortalata da piazza dei Miracoli Leggi tutta la notizia su Pisatoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Nella foto che ci ha inviato Selene Porcaro laC/2023 A3 Tsuchinshan/Atlas visibile ieri sera, 21 ottobre, dadei. La foto è stata scattata intorno alle ore 20.

