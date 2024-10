Ischia, le strade diventano fiumi a causa del maltempo: immagini impressionanti (Di martedì 22 ottobre 2024) Un violento temporale ha colpito l’isola di Ischia nella giornata di oggi, martedì 22 ottobre, causando gravi allagamenti e disagi. In poco tempo, la pioggia torrenziale ha trasformato le strade in fiumi, creando difficoltà per la popolazione e la circolazione. La pioggia è iniziata intorno alle 18 e, secondo i dati della Protezione Civile, sono caduti oltre 32 millimetri d’acqua in un’ora, concentrati principalmente nella zona di Ischia Porto. Guarda il video Ischia, Italy tonightIschia is a volcanic island in the Tyrrhenian Sea. It lies at the northern end of the Gulf of Naples.pic.twitter.com/kEBzF29nUC— Volcaholic (@volcaholic1) October 22, 2024 Le strade di Ischia Porto, in particolare nell’area dei Pilastri, sono state invase dall’acqua che scendeva da Barano, trascinando via alcuni scooter e causando disagi significativi. Thesocialpost.it - Ischia, le strade diventano fiumi a causa del maltempo: immagini impressionanti Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Un violento temporale ha colpito l’isola dinella giornata di oggi, martedì 22 ottobre,ndo gravi allagamenti e disagi. In poco tempo, la pioggia torrenziale ha trasformato lein, creando difficoltà per la popolazione e la circolazione. La pioggia è iniziata intorno alle 18 e, secondo i dati della Protezione Civile, sono caduti oltre 32 millimetri d’acqua in un’ora, concentrati principalmente nella zona diPorto. Guarda il video, Italy tonightis a volcanic island in the Tyrrhenian Sea. It lies at the northern end of the Gulf of Naples.pic.twitter.com/kEBzF29nUC— Volcaholic (@volcaholic1) October 22, 2024 LediPorto, in particolare nell’area dei Pilastri, sono state invase dall’acqua che scendeva da Barano, trascinando via alcuni scooter endo disagi significativi.

