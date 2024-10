Inter e Milan da Giuli con Sala, nuovo stadio in area San Siro (Di martedì 22 ottobre 2024) Potenziali nuovi sviluppi nella vicenda del potenziale nuovo stadio di Inter e Milan. Questa mattina, martedì, il sindaco di Milano Giuseppe Sala, insieme a una delegazione di Inter e Milan – rappresentate dai dirigenti e dalle proprietà dei Club, Oaktree Capital e Redbird Capital Partners – e alla soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Milano, Emanuela Carpani, sono stati ricevuti dal ministro della Cultura Alessandro Giuli a Roma in presenza anche del ministro dello Sport Andrea Abodi. Lo comunica Palazzo Marino in un comunicato. Secondo quanto riferisce il Comune, durante l’incontro “è stata presentata ai Ministri l’ipotesi di costruzione del nuovo stadio di Milano a San Siro, di sviluppo delle aree circostanti, unitamente alle linee guida della rifunzionalizzazione dello stadio Meazza, già condivise con la soprintendente Carpani”. Lapresse.it - Inter e Milan da Giuli con Sala, nuovo stadio in area San Siro Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Potenziali nuovi sviluppi nella vicenda del potenzialedi. Questa mattina, martedì, il sindaco dio Giuseppe, insieme a una delegazione di– rappresentate dai dirigenti e dalle proprietà dei Club, Oaktree Capital e Redbird Capital Partners – e alla soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dio, Emanuela Carpani, sono stati ricevuti dal ministro della Cultura Alessandroa Roma in presenza anche del ministro dello Sport Andrea Abodi. Lo comunica Palazzo Marino in un comunicato. Secondo quanto riferisce il Comune, durante l’incontro “è stata presentata ai Ministri l’ipotesi di costruzione deldio a San, di sviluppo delle aree circostanti, unitamente alle linee guida della rifunzionalizzazione delloMeazza, già condivise con la soprintendente Carpani”.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Inter e Milan - nuovo stadio a San Siro : svolta decisiva? La nota del Comune - Nel frattempo, si attende la perizia dell’Agenzia delle Entrate per avere il quadro necessario per una valutazione complessiva”. LA SVOLTA – Il nuovo stadio rappresenta una svolta importante per il calcio milanese e per la città stessa, segnando l’inizio di un’era moderna per Inter e Milan. Il Comune di Milano, attraverso un comunicato, ha reso noto che l’incontro si è svolto in un clima di ... (Inter-news.it)

Inter e Milan : il nuovo stadio a San Siro si fa sempre più concreto - Durante l’incontro con il sindaco Sala, hanno partecipato anche figure di spicco come il ministro della Cultura Alessandro Giuli e il ministro per lo Sport Andrea Abodi. La riunione ha visto la partecipazione di figure chiave, tra cui i dirigenti dei club e rappresentanti delle società di investimento Oaktree Capital e Redbird Capital Partners. (Gaeta.it)

Milan e Inter (con Sala) incontrano i ministri : "Sì al nuovo stadio" - Un passo avanti per la realizzazione di un nuovo stadio a San Siro. L'idea (di progetto non si può ancora parlare) è stata presentata martedì mattina al ministro della cultura Alessandro Giuli e al ministro dello sport Andrea Abodi a Roma. All'incontro, oltre a una delegazione di Inter e Milan... (Milanotoday.it)