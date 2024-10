Inseguimento notturno a Centocelle: della polizia due giovani su scooter arrestati (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Nella serata del 21 ottobre 2024, il quartiere Centocelle di Roma ha vissuto un evento insolito caratterizzato da un Inseguimento tra la polizia e due giovani in sella a uno scooter. L’incidente ha attirato l’attenzione dei residenti e ha stimolato la risposta tempestiva delle forze dell’ordine, evidenziando la costante attenzione della polizia nella lotta contro comportamenti illeciti e pericolosi in città . Tentativo di fermo e scappatella notturna Intorno alle 22:00, gli agenti in servizio su viale Palmiro Togliatti hanno notato due ragazzi a bordo di uno scooter. I poliziotti, seguendo le procedure standard, hanno tentato di effettuare un controllo di routine. Tuttavia, al posto di fermarsi, i giovani hanno accelerato, dando avvio a una fuga spericolata. Gaeta.it - Inseguimento notturno a Centocelle: della polizia due giovani su scooter arrestati Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Nella serata del 21 ottobre 2024, il quartieredi Roma ha vissuto un evento insolito caratterizzato da untra lae duein sella a uno. L’incidente ha attirato l’attenzione dei residenti e ha stimolato la risposta tempestiva delle forze dell’ordine, evidenziando la costante attenzionenella lotta contro comportamenti illeciti e pericolosi in città . Tentativo di fermo e scappatella notturna Intorno alle 22:00, gli agenti in servizio su viale Palmiro Togliatti hanno notato due ragazzi a bordo di uno. I poliziotti, seguendo le procedure standard, hanno tentato di effettuare un controllo di routine. Tuttavia, al posto di fermarsi, ihanno accelerato, dando avvio a una fuga spericolata.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Roma, inseguimento a Centocelle: scooter a folle velocità si schianta sulla volante - Nella serata di ieri, lunedì 21 ottobre 2024, le strade del quartiere Centocelle a Roma sono state teatro di un rocambolesco inseguimento. Tutto è iniziato intorno alle 22:00, su viale Palmiro Togliat ... (msn.com)

Inseguimento a Centocelle: in fuga sullo scooter bruciano semafori e si schiantano contro la volante - La fuga iniziata su viale Palmiro Togliatti si è conclusa con l'incidente in via della Saggina. Il motorino era privo di assicurazione ... (romatoday.it)

Far west a Roma, scappa dal campo rom e cerca di investire un agente: inseguimento e sparatoria per bloccare il fuggitivo - Scene da film nel pomeriggio di oggi, 21 ottobre a Roma, quando un’auto è sfrecciata fuori dal campo nomadi di via dei Gordiani e ha investito un agente della Polizia Locale che cercava di fermarla. N ... (msn.com)