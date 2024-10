Ilgiorno.it - Il sindaco prof: "In aula cemento per tutta la vita"

(Di martedì 22 ottobre 2024) Studenti eessori: la relazione è per sempre. Ildi Monza Paolo Pilotto, già docente del liceo classico Zucchi, si ritrova a celebrare il matrimonio civile dei suoi ex studenti. Che effetto le fa celebrare le nozze di ragazzi che ha visto crescere sui banchi di scuola? "L’altro giorno ho celebrato le nozze di un mio ex alunno, subito dopo ho incontrato una mia ex alunna, organizzatrice di una mostra in Villa Reale, e a seguire un altro mio studente al Consorzio cooperative lavoratori. Più di una volta ho unito in matrimonio i miei ex alunni e ogni volta c’è la soddisfazione di partecipare al cammino di una persona che hai visto crescere. Segui la scelta della scuola superiore, quella dell’università e partecipi al matrimonio: ti senti partecipe della loro".