Il salvatore di bambini la straordinaria storia di Volodymyr Sahaidak

(Di martedì 22 ottobre 2024) Il nuovo libro di Nello Scavo, “Ildi. Unaucraina” (Feltrinelli, pp. 144, 15,20 euro), porta alla luce una delle storie più toccanti e tragiche del conflitto russo-ucraino. Incentrato su eventi reali accaduti nel marzo 2022, Scavo racconta con precisione giornalistica e passione narrativa la vicenda di, direttore di una casa per minori a Kherson, città ucraina al confine con la Crimea.Leggi anche: Massimo Lopez: “Lo scioglimento de Il Trio è colpa mia, soffrivo la ripetitività” Quando l’esercito russo conquista la città,si rende conto che i suoi piccoli ospiti, insieme a molti altriucraini, sono in pericolo. I russi, durante la loro avanzata, non solo distruggono intere città ma rapiscono e deportano un numero imprecisato di minori, portandoli in campi di filtrazione o addirittura in Russia.