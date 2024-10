Il Consiglio d’Europa attacca l’Italia: “Polizia razzista”. Sdegno di Meloni. Interviene Mattarella (Di martedì 22 ottobre 2024) Omofobi, xenofobi e razzisti. A leggere l’ennesimo report europeo sull’Italia pare proprio che questo sia un Paese da cui è meglio fuggire, con buona pace di quanti a sinistra sembrano ritenerlo l’unico posto sicuro al mondo. Stavolta a disegnare a tinte fosche ciò che avviene sul nostro territorio nazionale è l’Ecri, la Commissione europea contro il razzismo e l’intolleranza del Consiglio d’Europa, un’organizzazione internazionale con sede a Strasburgo, ma che non appartiene alle istituzioni Ue. L’Ecri, oltre a mettere sotto accusa il dibattito pubblico italiano, “sempre più xenofobo”, e alcuni politici, in particolare della Lega, ha accusato anche il complesso delle nostre forze di Polizia di essere razzista. Colpevoli, sostiene l’organizzazione, di fare “racial profiling”, “profilazione razziale”, vale a dire controlli e fermi basati sull’origine etnica. Secoloditalia.it - Il Consiglio d’Europa attacca l’Italia: “Polizia razzista”. Sdegno di Meloni. Interviene Mattarella Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Omofobi, xenofobi e razzisti. A leggere l’ennesimo report europeo sulpare proprio che questo sia un Paese da cui è meglio fuggire, con buona pace di quanti a sinistra sembrano ritenerlo l’unico posto sicuro al mondo. Stavolta a disegnare a tinte fosche ciò che avviene sul nostro territorio nazionale è l’Ecri, la Commissione europea contro il razzismo e l’intolleranza del, un’organizzazione internazionale con sede a Strasburgo, ma che non appartiene alle istituzioni Ue. L’Ecri, oltre a mettere sotto accusa il dibattito pubblico italiano, “sempre più xenofobo”, e alcuni politici, in particolare della Lega, ha accusato anche il complesso delle nostre forze didi essere. Colpevoli, sostiene l’organizzazione, di fare “racial profiling”, “profilazione razziale”, vale a dire controlli e fermi basati sull’origine etnica.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Razzismo - forze dell’ordine nel mirino del Consiglio d’Europa : quali sono le violazioni - . La risposta della premier Giorgia Meloni, arrivata in un tweet: "Le nostre forze dell'ordine lavorano con dedizione e abnegazione per garantire la sicurezza di tutti i cittadini, senza distinzioni. itano rispetto, non simili ingiurie" L'articolo Razzismo, forze dell’ordine nel mirino del Consiglio. (Ildifforme.it)

Consiglio d’Europa : “Razzismo dalle forze dell’ordine in Italia” - Strasburgo evidenzia che “le autorità non sembrano. . In Italia le forze dell’ordine fanno “profilazione razziale durante le attività di controllo, sorveglianza e indagine, soprattutto nei confronti della comunità rom e delle persone di origine africana” Lo denuncia l’Ecri, l’organo anti-razzismo e intolleranza del Consiglio d’Europa, nel suo ultimo rapporto dedicato all’Italia, aggiornato ad ... (Imolaoggi.it)

Piantedosi : Consiglio d’Europa inaccettabile su polizia italiana - . it. (askanews) – “Il Consiglio d’Europa, il cui scopo dovrebbe essere promuovere la democrazia, i diritti umani, l’identità culturale europea e la ricerca di soluzioni ai problemi sociali nei Paesi in Europa, trova il tempo di esprimere un pesante giudizio verso le Forze di Polizia italiane arrivando addirittura ad accusarle di razzismo. (Ildenaro.it)