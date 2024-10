Ilnapolista.it - Il Bruges teme Pulisic dopo averlo visto lanciato in tribuna un aeroplanino di carta

(Di martedì 22 ottobre 2024) In Belgio temonoe la sua mira perfetta. Il giornale Nieuwsblad avvisa il Club Brugge in maniera ironica “Attenzione. La mira disupera i limiti. Lo dimostra con undi“. Il giornale belga ha ripreso un video diche prima di battere un calcio d’angolo contro l’Udinese, si è accorto della presenza di undisul campo e lo ha rispedito in. Scrive Nieuwsblad: “Christianha brillato ancora una volta per il Milan sabato scorso. Ha fornito l’assist per l’unico gol di Samuel Chukwueze nella partita casalinga contro l’Udinese.Prima di battere un calcio d’angolo, non solo ha dimostrato di saper prendere bene la mira con il pallone, ma ha anche individuato undisul campo e lo haperfettamente in, per la gioia dei tifosi che hanno assistito all’evento.