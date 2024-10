I pescatori sardi sono in agitazione contro le esercitazioni militari in mare (Di martedì 22 ottobre 2024) AGI - Nel Sulcis Iglesiente sono in stato d'agitazione i lavoratori del comparto pesca, che richiamano l'attenzione della Regione Sardegna sull'interdizione degli specchi di mare interessati dalle esercitazioni militari. "Abbiamo inviato due diverse richieste di incontro alla presidente della Regione, alla Direzione generale della presidenza, al servizio Affari generali", riferisce la segretaria regionale Flai Cgil Valentina Marci, la prima il 19 giugno, poi un sollecito il 2 settembre, entrambe sono state del tutto ignorate". Il sindacato di categoria aveva fatto presente la tensione crescente fra i lavoratori e l'urgenza che la presidenza della Regione convocasse un tavolo per aggiornare i protocolli che regolano tempi e indennità dovute a causa degli enormi disagi creati ai pescatori. Agi.it - I pescatori sardi sono in agitazione contro le esercitazioni militari in mare Leggi tutta la notizia su Agi.it (Di martedì 22 ottobre 2024) AGI - Nel Sulcis Iglesientein stato d'i lavoratori del comparto pesca, che richiamano l'attenzione della Regione Sardegna sull'interdizione degli specchi diinteressati dalle. "Abbiamo inviato due diverse richieste di inalla presidente della Regione, alla Direzione generale della presidenza, al servizio Affari generali", riferisce la segretaria regionale Flai Cgil Valentina Marci, la prima il 19 giugno, poi un sollecito il 2 settembre, entrambestate del tutto ignorate". Il sindacato di categoria aveva fatto presente la tensione crescente fra i lavoratori e l'urgenza che la presidenza della Regione convocasse un tavolo per aggiornare i protocolli che regolano tempi e indennità dovute a causa degli enormi disagi creati ai

