I grandi vini rossi italiani si riprendono il mercato statunitense. Il merito è di una sola regione (Di martedì 22 ottobre 2024) Non solo bollicine. C'è un altro segmento con cui l'Italia acquista posizioni oltreoceano a discapito dei competitor: i vini di alta gamma, ovvero etichette rossiste dai 50 dollari in su (prezzo alla distribuzione), che tra gennaio e agosto – secondo l'analisi dell'Osservatorio Uiv-vinitaly sui dati SipSource di agosto - hanno messo a segno una crescita delle vendite a valore del 3%. Un piccolo incremento che, però, fa notizia soprattutto a fronte di una performance generale dei prodotti luxury a -7%, con i francesi addirittura a -16% e gli americani in linea con la media di mercato. vini rossi italiani in Usa: quote di mercato per fascia di prezzo Una nicchia che a volume vale il 2% delle quote Va da sé che si sta parlando – almeno a volume - di una nano-quota del 2% delle vendite di rossi tricolore, ma che a valore rappresentano il 14% dei rossi italiani negli Usa.

