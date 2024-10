Harry Potter, la serie tv andrà più in profondità dei film: "È il motivo per cui lo facciamo" (Di martedì 22 ottobre 2024) Il presidente e CEO di Warner Bros. Television Group ha spiegato che il motivo per cui hanno deciso di lanciare una serie tv basata su Harry Potter è fornire una storia più approfondita. Comingsoon.it - Harry Potter, la serie tv andrà più in profondità dei film: "È il motivo per cui lo facciamo" Leggi tutta la notizia su Comingsoon.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Il presidente e CEO di Warner Bros. Television Group ha spiegato che ilper cui hanno deciso di lanciare unatv basata suè fornire una storia più approfondita.

