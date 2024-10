Halloween, al Liberty City Fun arriva il Circo Horror (Di martedì 22 ottobre 2024) Giovedì 31 ottobre 2024, presso il Liberty City Fun di Volla, arriva il Circo Horror di Marcello Giuliano.Dalle ore 18, sarà possibile accedere gratuitamente al parco giochi numero uno in Campania, ed assistere al pauroso spettacolo in una location completamente allestita per Halloween.Ci Napolitoday.it - Halloween, al Liberty City Fun arriva il Circo Horror Leggi tutta la notizia su Napolitoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Giovedì 31 ottobre 2024, presso ilFun di Volla,ildi Marcello Giuliano.Dalle ore 18, sarà possibile accedere gratuitamente al parco giochi numero uno in Campania, ed assistere al pauroso spettacolo in una location completamente allestita per.Ci

