Guardia costiera sul Lago di Como, salvata la vita a 10 persone (Di martedì 22 ottobre 2024) L'introduzione della Guardia costiera sul Lago di Como è stata un successo, che ha permesso di salvare almeno una decina di vite in acqua.I dati relativi al periodo 15 giugno-21 ottobre 2024 indicano 3 vittime, di cui 2 decedute per annegamento e una per probabile arresto cardiaco in acqua Leccotoday.it - Guardia costiera sul Lago di Como, salvata la vita a 10 persone Leggi tutta la notizia su Leccotoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024) L'introduzione dellasuldiè stata un successo, che ha permesso di salvare almeno una decina di vite in acqua.I dati relativi al periodo 15 giugno-21 ottobre 2024 indicano 3 vittime, di cui 2 decedute per annegamento e una per probabile arresto cardiaco in acqua

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Nubifragio in Calabria - allagamenti a Lamezia Terme : così una famiglia viene portata in salvo – Le immagini della Guardia Costiera - Nella zona industriale di San Pietro Lametino alcune abitazioni si sono allagate e alcune persone sono state salvate grazie all’utilizzo di un gommone. La città di Lamezia Terme si è svegliata con molte strade segnate in più punti da voragini e con difficoltà per la circolazione veicolare. Ai disagi creatisi sulla statale 280 dei Due Mari, infatti, si aggiungono quelli che hanno interessato la ... (Ilfattoquotidiano.it)

Migranti - motovedetta Guardia Costiera salpa dall’Albania con 12 persone da trasferire nuovamente in Italia - I migranti devono essere trasferiti nuovamente in Italia dopo la pronuncia del tribunale di Roma, che non ha convalidato il loro trattenimento nella nuovissima struttura creata in base all’accordo tra Italia e Albania. La motovedetta della Guardia Costiera ‘Visalli’, giunta ieri a Shengjin per imbarcare i 12 migranti condotti nei giorni scorsi nel centro d’accoglienza di Gjader, è partita ... (Lapresse.it)

Pomigliano : Polizia locale e Guardia Costiera sequestrano al mercato 400 chilidi prodotti ittici privi di tracciabilità - In un caso, è stata comminata una multa di 1. Gli agenti hanno anche elevato sanzioni per un totale di quattromila e 500 euro. POMIGLIANO D’ARCO – Quattrocento chili di prodotti ittici privi di tracciabilità, sono stati sequestrati oggi dai vigili urbani di Pomigliano d’Arco, in collaborazione con la Guardia costiera, nel mercato rionale del giovedì. (Primacampania.it)