Grande Fratello 2024 ultime notizie | eliminati scambio di concorrenti nomination

Leggi tutta la notizia su Dailyshowmagazine.com

(Di martedì 22 ottobre 2024) (Adnkronos) – Ieri, lunedì 21 ottobre, è andata in onda una nuova puntata del. Tradie colpi di scena, ecco cosa è successonella nona puntata del reality che si è conclusa senza nessun concorrente eliminato. Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, i più votati dal pubblico, volano a Madrid per entrare nella Casa del ‘Hermano’, il ‘’ spagnolo. Durante la settimana, Yulia e Giglio sembrano aver messo da parte ogni perplessità, avvicinandosi più che mai l’uno all’altra. Ma in Casa è arrivato il fidanzato di lei, Simone, che vuole sapere la verità. Yulia inizia a tirare fuori le parole tanto nascoste: “I sentimenti per me sono cambiati”, afferma guardandolo fisso negli occhi. Il ragazzo la esorta a essere completamente sincera.