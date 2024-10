Governo-toghe, scontro antico: “Berlusconi, poi Renzi. Ma sull’Albania c’è un caso specifico” (Di martedì 22 ottobre 2024) In queste ore è in atto un duro scontro la Governo e toghe a seguito degli sviluppi sul caso dei centri per migranti in Albania. “La politica detta le linee, la magistratura le applica. Il confine è molto grigio”. A parlare è Alfonso Celotto, avvocato, scrittore, professore di Diritto costituzionale, già capo di gabinetto e consigliere giuridico di diversi Ministeri. Celotto è intervenuto, in esclusiva per Notizie.com, sullo scontro in atto tra Governo e magistratura. Alfonso Celotto (ANSA FOTO/CANVA FOTO) – Notizie.comLa “zona grigia” è stata evocata nelle scorse ore dal presidente del Senato Ignazio La Russa, nell’ambito della discussione in atto. “Nei casi grigi a volte si intende affermare la propria visione del mondo. – aveva detto La Russa – Questa lettura forse può spiegare la sentenza sul centro in Albania”. Notizie.com - Governo-toghe, scontro antico: “Berlusconi, poi Renzi. Ma sull’Albania c’è un caso specifico” Leggi tutta la notizia su Notizie.com (Di martedì 22 ottobre 2024) In queste ore è in atto un durolaa seguito degli sviluppi suldei centri per migranti in Albania. “La politica detta le linee, la magistratura le applica. Il confine è molto grigio”. A parlare è Alfonso Celotto, avvocato, scrittore, professore di Diritto costituzionale, già capo di gabinetto e consigliere giuridico di diversi Ministeri. Celotto è intervenuto, in esclusiva per Notizie.com, sulloin atto trae magistratura. Alfonso Celotto (ANSA FOTO/CANVA FOTO) – Notizie.comLa “zona grigia” è stata evocata nelle scorse ore dal presidente del Senato Ignazio La Russa, nell’ambito della discussione in atto. “Nei casi grigi a volte si intende affermare la propria visione del mondo. – aveva detto La Russa – Questa lettura forse può spiegare la sentenza sul centro in Albania”.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Albania - il decreto del governo sui Paesi sicuri non supera la Corte Ue : così le toghe dovranno rivolgersi alla Consulta e sarà ancora stallo - che più probabilmente finiranno sul tavolo dei giudici costituzionali. Ma quanto è probabile che i giudici rinvieranno alla Consulta il decreto appena approvato? Andiamo con ordine. “Se non la condividono dovranno rivolgersi alla Corte Costituzionale“, ha detto. Durante la conferenza stampa, Nordio ha poi negato che la sentenza Ue possa vincolare il giudice “in via generale e astratta”. (Ilfattoquotidiano.it)

"Una figuraccia". Le toghe bloccano il governo sull'Albania? Sommi esulta e attacca | Video - : "Ha fatto bene l'opposizione a sollevare la questione alla Corte dei Conti perché i 700-800 milioni per questo hub in Albania quando si potevano ristrutturare o aprire quelli chiusi in Italia sarebbe stato molto meglio e avremmo risparmiato di più. Proviamo a togliere la sentenza della Corte di Giustizia europea. (Liberoquotidiano.it)

Migranti - il Cdm decisivo : la risposta del governo alle toghe - cosa cambia col decreto - Non solo migranti. 160 del 27 ottobre 2023, che ha delegato al Governo la revisione del sistema delle agevolazioni alle imprese. Lo si legge nella bozza nella bozza - visionata dall'AGI - dello schema di decreto- legge recante disposizioni in materia di lavoro, università e ricerca per la migliore attuazione del Pnrr atteso in Cdm. (Liberoquotidiano.it)