Gme prezzo elettricità sale a 11617 euro

Gme, prezzo elettricità sale a 116,17 euro (Di martedì 22 ottobre 2024) Nella settimana da lunedì 14 a domenica 20 ottobre il Gme ha registrato un prezzo medio di acquisto dell'energia elettrica (PUN) pari a 116,17 euro al MWh, in rialzo rispetto ai 106,96 euro medi registrati la settimana precedente. I volumi di energia elettrica scambiati direttamente nella borsa del GME sono risultati pari a 4,2 milioni di MWh, con la liquidità al 79,9%. I prezzi medi di vendita si sono attestati tra 113,46 €/MWh di Nord e Centro Nord e 137,00 €/MWh della Sicilia. Quotidiano.net - Gme, prezzo elettricità sale a 116,17 euro Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di martedì 22 ottobre 2024) Nella settimana da lunedì 14 a domenica 20 ottobre il Gme ha registrato unmedio di acquisto dell'energia elettrica (PUN) pari a 116,17al MWh, in rialzo rispetto ai 106,96medi registrati la settimana precedente. I volumi di energia elettrica scambiati direttamente nella borsa del GME sono risultati pari a 4,2 milioni di MWh, con la liquidità al 79,9%. I prezzi medi di vendita si sono attestati tra 113,46 €/MWh di Nord e Centro Nord e 137,00 €/MWh della Sicilia.

Gme - prezzo gas in Italia in lieve rialzo a 40 - 94 euro al MWh

Il prezzo del gas in avvio è debole e sotto i 40 euro - Avvio fiacco per il prezzo del gas sotto i 40 euro al megawattora. Ad Amsterdam, mercato di riferimento, i contratti Ttf su novembre cedono lo 0,3% a 39,9 euro.

