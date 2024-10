Quotidiano.net - Fincantieri, intesa per sistema radar anti-drone in Qatar

(Di martedì 22 ottobre 2024) Il Gruppoha firmato un Memorandum of Understanding (MoU) con Barzan Holdings società posseduta totalmente dal ministero della Difesa dele responsabile per il potenziamento delle capacità militari delle forze armate dello Stato, per lo sviluppo congiunto del programmaOmega360, sensore centrale per ilnazionale del. L'accordo sancisce la cooperazione tra le due aziende nel definire una possibile joint venture che porterà a produrre ine alla fornitura di 40 unitàOmega360. La produzione dei primi sistemi operativi è prevista entro la fine del 2026.