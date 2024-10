Gqitalia.it - Filson ha reso le Birkenstock le scarpe perfette per l'autunno

Leggi tutta la notizia su Gqitalia.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) Se siete fan di, oggi è decisamente un grande giorno. Il marchio americano, fondato nel 1897 e famoso per il suo abbigliamento outdoor, ha ufficialmente inaugurato il suo store milanese, in Corso Garibaldi 123. Uno spazio di 200 metri quadri, rivestito in legno, che segue il format scelto daper tutti i suoi store europei, ispirato agli elementi naturali e urbani dello stato di Washington, dove il marchio ha ancora oggi la sua fabbrica. Courtesy of the brandOltre ai capi più iconici di, come le classiche Mackinaw Cruiser Jacket e le Vintage Flannel Work Shirt, nel negozio è disponibile anche la collaborazione con, lanciata in concomitanza con l’apertura del nuovo store.