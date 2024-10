Federico Asta, chi era il ‘pasticcere dei vip’ morto in un incidente stradale (Di martedì 22 ottobre 2024) Trentaquattro anni, era noto grazie alle celebrità che avevano selto le sue torte per grandi eventi: dalla nazionale di calcio fino a Papa Francesco Federico Asta, noto come 'il pasticcere dei vip', è morto in un incidente stradale in viale Gaetano Salvemini a Casteldebole (Bologna): è finito contro a un suv, mentre era in sella Sbircialanotizia.it - Federico Asta, chi era il ‘pasticcere dei vip’ morto in un incidente stradale Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Trentaquattro anni, era noto grazie alle celebrità che avevano selto le sue torte per grandi eventi: dalla nazionale di calcio fino a Papa Francesco, noto come 'il pasticcere dei vip', èin unin viale Gaetano Salvemini a Casteldebole (Bologna): è finito contro a un suv, mentre era in sella

È morto a 34 anni Federico Asta : il “pasticcere dei vip” si è schiantato con il suo scooter contro un suv - Il “pasticcere dei vip” aveva acquisito una certa rilevanza nel capoluogo emiliano grazie alle numerose iniziative, molte delle quali benefiche, nel quartiere di Santa Viola. Le più sentite condoglianze alla moglie, alle figlie e anche a tutti i lavoratori della Pasticceria Federico Asta”. In tanti abbiamo reagito con incredulità e dolore alla notizia di stamattina, soprattutto pensando alla tua ... (Ilfattoquotidiano.it)

