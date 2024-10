Euro Juve a caccia di altre magie. Motta vuole il tris con lo Stoccarda. Conceiçao per riaccendere l’attacco (Di martedì 22 ottobre 2024) Che Juve vedremo stasera allo Stadium? Quella formato Europa, capace fin qui solo di vincere segnando sempre tre gol, magari anche in inferiorità numerica attingendo a un po’ di eroismo? O quella meno luccicante del campionato, più macchinosa in avanti, ma tenacemente aggrappata a ogni sogno con una difesa da record? La terza di Champions, contro lo Stoccarda, mette oggi la Signora di Motta nell’intrigante condizione di fare già un grande passo in ottica qualificazione. Una vittoria proietterebbe i bianconeri a quota nove punti, quella che fini analisti del pallone pongono già come sufficiente per garantirsi i playoff che poi daranno l’accesso agli ottavi. E non sarebbe affatto male, considerando il guado di incertezze da cui sta riemergendo il club dopo l’ultimo tormentato triennio. I tedeschi, per altro, sembrano la preda ideale del martedì di Coppa. Sport.quotidiano.net - Euro Juve a caccia di altre magie. Motta vuole il tris con lo Stoccarda. Conceiçao per riaccendere l’attacco Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di martedì 22 ottobre 2024) Chevedremo stasera allo Stadium? Quella formatopa, capace fin qui solo di vincere segnando sempre tre gol, magari anche in inferiorità numerica attingendo a un po’ di eroismo? O quella meno luccicante del campionato, più macchinosa in avanti, ma tenacemente aggrappata a ogni sogno con una difesa da record? La terza di Champions, contro lo, mette oggi la Signora dinell’intrigante condizione di fare già un grande passo in ottica qualificazione. Una vittoria proietterebbe i bianconeri a quota nove punti, quella che fini analisti del pallone pongono già come sufficiente per garantirsi i playoff che poi daranno l’accesso agli ottavi. E non sarebbe affatto male, considerando il guado di incertezze da cui sta riemergendo il club dopo l’ultimo tormentato triennio. I tedeschi, per altro, sembrano la preda ideale del martedì di Coppa.

