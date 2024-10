Lanazione.it - Emergenza sottopassi a Follonica: "Velocizzare la manutenzione. Priorità assoluta a via Leopardi"

(Di martedì 22 ottobre 2024) La gestione delle acque piovane è da sempre una spina nel fianco per la città. I recenti interventi di, che hanno riguardato la pulizia delle tubazioni dei, hanno consentito di evitare la loro chiusura durante gli ultimi temporali che hanno colpito. Piccoli passi portati avanti dal consigliere con delega alla gestione delle acque di pioggia, Sandro Marrini (nella foto), che si dimostra determinato a mantenere la rotta intrapresa e a trovare una risoluzione al disagio deie della zona industriale, cuore pulsante dell’economia follonichese, che spesso si trova a convivere con allagamenti dovuti dalle piogge abbondanti. "Non possiamo negare che un po’ di fortuna ci sia stata – commenta Sandro Marrini –. La pioggia non è stata così devastante come ci aspettavamo. Resta il fatto che, rispetto al passato, ihanno retto.