Eleonora Giorgi festeggia 71 anni circondata dall' amore dei suoi familiari Nonostante la malattia l' attrice vuole continuare a sorridere

A 71 anni, Eleonora Giorgi continua a insegnarci cosa significa affrontare la vita con coraggio, dignità e amore. Mentre affonta la dura lotta contro un tumore al pancreas, l'attrice cerca di trasformare ogni difficoltà in una lezione di resilienza, mantenendo vivo il suo sorriso e il suo spirito positivo. Le immagini della festa per il suo compleanno la mostrano serena durante una serena riunione familiare, Nonostante il fisico reso debole dalla malattia coperto, dalla testa ai piedi, da una tunica nera, a nascondere gli effetti delle terapie. Con lei, i figli Paolo Ciavarro e Andrea Rizzoli, la nuora Clizia Incorvaia, e il nipotino Gabriele, con cui condivide spesso momenti preziosi.

