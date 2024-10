Douglas Luiz, ingiustizia è fatta: la decisione per Inter-Juventus (Di martedì 22 ottobre 2024) L’ottava giornata di Serie A ha lasciato il campo, ancora una volta, a discussioni accese riguardo l’operato degli arbitri e del Giudice Sportivo. Tra le tante decisioni prese, sorprende in particolare l’assenza di un Intervento disciplinare sul pugno sferrato da Douglas Luiz a Patric durante il match tra Juventus e Lazio. Per questo motivo, il centrocampista brasiliano in Inter-Juventus ci sarà. NO PROVA TV – L’episodio riguarda Juventus-Lazio. Douglas Luiz, visibilmente irritato, ha sferrato un pugno a Patric da dietro. Nonostante il gesto sia stato chiaramente visibile attraverso le telecamere, l’arbitro non ha preso alcuna decisione in campo, e ciò che sorprende ancor di più è che il VAR, presente proprio per monitorare simili situazioni, non sia Intervenuto. Inter-news.it - Douglas Luiz, ingiustizia è fatta: la decisione per Inter-Juventus Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di martedì 22 ottobre 2024) L’ottava giornata di Serie A ha lasciato il campo, ancora una volta, a discussioni accese riguardo l’operato degli arbitri e del Giudice Sportivo. Tra le tante decisioni prese, sorprende in particolare l’assenza di unvento disciplinare sul pugno sferrato daa Patric durante il match trae Lazio. Per questo motivo, il centrocampista brasiliano inci sarà. NO PROVA TV – L’episodio riguarda-Lazio., visibilmente irritato, ha sferrato un pugno a Patric da dietro. Nonostante il gesto sia stato chiaramente visibile attraverso le telecamere, l’arbitro non ha preso alcunain campo, e ciò che sorprende ancor di più è che il VAR, presente proprio per monitorare simili situazioni, non siavenuto.

Iling Junior ritrova l’Aston Villa dopo la finanza creativa con la Juve nel triangolo con Douglas Luiz (e Barrenechea) - Calciatori di cui l’Aston Villa aveva così bisogno che due secondi dopo la conclusione dell’affare li ha immediatamente sbolognati. Riguarda i prestiti dei giocatori. In Inghilterra le cose sono un po’ diverse Una volta il Chelsea ci provò. Che solo nominalmente è costato 50 milioni. E stasera l’Aston Villa ritroverà Iling Junior a Villa Park ma con la maglia del Bologna. (Ilnapolista.it)

ESCLUSIVO Gamba : “Douglas Luiz pesce fuor d’acqua. Braccio di ferro per Vlahovic” | VIDEO - it ha analizzato insieme a Emanuele Gamba, giornalista de ‘La Repubblica’ e che segue quotidianamente le vicende in casa Juventus. Paradossalmente è più importante la sfida contro lo Stoccarda: la Juve vincendo andrebbe a 9 punti in tre partite e significherebbe quindi darsi delle garanzie per il futuro vista la formula un po’ strana della nuova Champions League. (Calciomercato.it)

“Fosse stato espulso non mi sarei scandalizzato” : l’analisi di Rocchi sul contatto tra Douglas Luiz e Patric - twitter. . Se fosse stato un cartellino rosso non mi sarei scandalizzato” L’episodio con protagonisti Douglas Luiz e Patric ???? Il designatore arbitrale Rocchi su #JuveLazio ?????#OpenVAR #DAZN pic. Uno su tutti, Andrea Stramaccioni: “Secondo me ragazzi nel momento in cui un giocatore con la palla lontana carica un colpo e colpisce l’avversario, per me va sanzionato, sennò vale tutto. (Ilfattoquotidiano.it)