Sport.quotidiano.net - Doppio appuntamento di fine stagione. Marocco e Norvegia, che show. Verona aspetta Bucci e gli azzurri

(Di martedì 22 ottobre 2024) Per l’equitazione internazionale ilsettimana appena concluso ha determinato il "cambio di": mentre infatti andava in scena a Oslo la prima tappa della Fei World Cup di salto ostacoli 2024/25 (lega Europa Ovest) massimo circuito professionistico indoor, in contemporanea si è concluso a Rabat il più ricco circuito all’aperto, ovvero il Global Champions Tour&League. Climi diversi – già freddino ine ancora caldo in–, ma anche due diversi format tecnico-organizzativi, che delineano il salto ostacoli odierno: più impegnativo tecnicamente il primo, creato dal giornalista elvetico Max David negli anni ’70 per rendere le gare possibili anche in inverno.