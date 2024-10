Decreto sicurezza, vietate manifestazioni e scioperi? Alcune preoccupazioni legittime sulla misura del governo (Di martedì 22 ottobre 2024) Il nuovo Decreto sicurezza del governo apre la strada a una forte limitazione della libertà di manifestare e di scioperare Sta facendo molto discutere e sta altresì destando numerose preoccupazioni il nuovo Decreto sicurezza proposto dal governo della Destra bluette neoliberale e filobancaria Ilgiornaleditalia.it - Decreto sicurezza, vietate manifestazioni e scioperi? Alcune preoccupazioni legittime sulla misura del governo Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Il nuovodelapre la strada a una forte limitazione della libertà di manifestare e di scioperare Sta facendo molto discutere e sta altresì destando numeroseil nuovoproposto daldella Destra bluette neoliberale e filobancaria

