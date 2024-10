Cucina dei funghi velenosi raccolti vicino casa: muore dopo 4 giorni (Di martedì 22 ottobre 2024) È venuto a mancare il 91enne che venerdì sera, in provincia di Varese, aveva mangiato per cena dei funghi velenosi raccolti nel viale vicino casa. L'anziano li aveva confusi per una specie commestibile. Ancora in terapia intensiva la moglie. Fanpage.it - Cucina dei funghi velenosi raccolti vicino casa: muore dopo 4 giorni Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 22 ottobre 2024) È venuto a mancare il 91enne che venerdì sera, in provincia di Varese, aveva mangiato per cena deinel viale. L'anziano li aveva confusi per una specie commestibile. Ancora in terapia intensiva la moglie.

