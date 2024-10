Corte Strasburgo condanna Mosca per legge agenti stranieri (Di martedì 22 ottobre 2024) La Corte europea dei diritti umani ha condannato la Russia per la legge sugli agenti stranieri e il modo in cui è stata applicata a 107 ong, media e singoli individui della società civile. La Cedu ha stabilito che la legislazione russa in vigore "è stigmatizzante, fuorviante, arbitraria e utilizzata in modo eccessivamente ampio e imprevedibile". Lo scopo di Mosca, viene evidenziato, "era quello di punire e intimidire piuttosto che di rispondere a una presunta esigenza di trasparenza o a legittime preoccupazioni per la sicurezza nazionale". La Corte di Strasburgo ha stabilito che con la legge sugli agenti stranieri la Russia ha violato il diritto alla libertà d'espressione, di riunione e associazione, oltre a quello del rispetto per la vita privata, di ong, media e singoli individui e che questi dovranno essere risarciti con somme che vanno dai 5. Quotidiano.net - Corte Strasburgo condanna Mosca per legge agenti stranieri Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di martedì 22 ottobre 2024) Laeuropea dei diritti umani hato la Russia per lasuglie il modo in cui è stata applicata a 107 ong, media e singoli individui della società civile. La Cedu ha stabilito che la legislazione russa in vigore "è stigmatizzante, fuorviante, arbitraria e utilizzata in modo eccessivamente ampio e imprevedibile". Lo scopo di, viene evidenziato, "era quello di punire e intimidire piuttosto che di rispondere a una presunta esigenza di trasparenza o a legittime preoccupazioni per la sicurezza nazionale". Ladiha stabilito che con lasuglila Russia ha violato il diritto alla libertà d'espressione, di riunione e associazione, oltre a quello del rispetto per la vita privata, di ong, media e singoli individui e che questi dovranno essere risarciti con somme che vanno dai 5.

