Corso di formazione per diventare amministratore condominiale

Al via le iscrizioni per il 26° Corso di formazione per amministratore condominiale ed immobiliare. Il legislatore, con l'art. 71 bis Disp. Att. Codice civile, ha stabilito da chi, e con quali caratteristiche, può essere svolto l'incarico di amministratore condominiale; la lettera G del medesimo articolo recita: "che hanno frequentato un Corso di formazione iniziale" Per assumere incarichi di amministratore condominiale è fondamentale il conseguimento dell'attestato di superamento dell'esame finale, frequentando un Corso di formazione i cui criteri sono indicati nel Decreto Ministeriale nr 140 del 2014.

