Consiglio Fvg, firme contro acciaieria, Giunta presenti ricorso (Di martedì 22 ottobre 2024) L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale ha deliberato all'unanimità l'indicazione di ricorrere in giudizio contro la sentenza del Tar che aveva accolto il ricorso della Danieli sull'accesso ai nominativi dei firmatari della petizione contro la realizzazione dell'acciaieria. Lo ha reso noto il presidente del Consiglio regionale del Fvg, Mauro Bordin, a margine dell'Ufficio di presidenza (Up) che si è svolto questa mattina a Trieste. "Si tratta di un'indicazione rivolta alla Giunta che avrà l'ultima parola sull'eventuale ricorso", ha precisato il presidente Bordin, aggiungendo che "la decisione è stata assunta convintamente anche grazie alle argomentazioni giuridiche relazionate dal segretario generale". Quotidiano.net - Consiglio Fvg, firme contro acciaieria, Giunta presenti ricorso Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di martedì 22 ottobre 2024) L'Ufficio di presidenza delregionale ha deliberato all'unanimità l'indicazione di ricorrere in giudiziola sentenza del Tar che aveva accolto ildella Danieli sull'accesso ai nominativi dei firmatari della petizionela realizzazione dell'. Lo ha reso noto il presidente delregionale del Fvg, Mauro Bordin, a margine dell'Ufficio di presidenza (Up) che si è svolto questa mattina a Trieste. "Si tratta di un'indicazione rivolta allache avrà l'ultima parola sull'eventuale", ha precisato il presidente Bordin, aggiungendo che "la decisione è stata assunta convintamente anche grazie alle argomentazioni giuridiche relazionate dal segretario generale".

