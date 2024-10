Gaeta.it - Congresso ANCI Lazio: elezione di Daniele Sinibaldi a nuovo presidente e il ruolo di Riccardo Varone

(Di martedì 22 ottobre 2024) La giornata congressuale disi è conclusa con l'di, Sindaco di Rieti e già ViceVicario, neldi. Accanto a lui,, Sindaco di Monterotondo, è stato nominato Vice, confermando così il suo impegno attivo in questa nuova legislatura. L'è stata il risultato di intensi negoziati che hanno coinvolto diverse parti politiche, segnando un momento cruciale per l'associazione dei comuni del. Dettagli sull'diL'dirappresenta un punto di svolta significativo per, con la sua esperienza pregressa come ViceVicario, ha dimostrato di possedere le qualità necessarie per guidare l'associazione in un periodo di sfide amministrative e di cambiamenti.