Confindustria | Pil +08% 2024+09% 2025

Confindustria:Pil +0,8% 2024,+0,9% 2025 (Di martedì 22 ottobre 2024) 11.50 Per il 2024 il Pil rallenta e +0,8%,meno delle previsioni di aprile. Lo stima il Centro studi di Confindustria, che vede al ribasso anche l'attesa per il 2025, poco superiore a +0,9%. Sul rallentamento pesa l'effetto delle revisioni Istat sul Pil 2023 sull'eredità statistica per il 2024. Sempre per l'anno in corso il rapporto deficit/Pil è visto in calo al 3,9% e al 3,1% nel 2025. Per il Csi "diversi fattori mettono a rischio la crescita"e il "debito resta troppo elevato":136,9% nel 2024 e 138,5% l'anno prossimo.

Confindustria stima +0 - 8% il Pil 2024 - +0 - 9% nel 2025 - Per la finanza pubblica il deficit è visto in riduzione al 3,9% del Pil nel 2024 e al 3,1% nel 2025; "il debito resta troppo elevato", è stimato in aumento al 136,9% nel 2024 e al 138,5% il prossimo anno. Lo scenario delineato dagli economisti di via dell'Astronomia si sofferma anche sui "nodi della competitività " e avverte: "Nei prossimi anni diversi fattori mettono a rischio la crescita del ... (Quotidiano.net)

Confindustria stima +0 - 8% il Pil 2024 - +0 - 9% nel 2025 - Il centro studi diretto da Alessandro Fontana approfondisce cinque "nodi" in particolare: "Il declino demografico accrescerà la carenza di lavoratori, che già oggi è un problema": pesa sempre di più un "disallineamento quantitativo tra domanda e offerta di lavoro". E' al ribasso anche l'attesa per il 2025, di poco superiore al +0,9%: due decimi di punto in meno. (Quotidiano.net)

Pil : Confindustria - +0 - 8% nel 2024 - +0 - 9% nel 2025 - (LaPresse) – La crescita del Pil in Italia si attesta a +0,8% quest’anno e 0,9% il prossimo. Il Centro Studi di Confindustria nel Rapporto di previsione di autunno, ritocca al ribasso, in seguito alla revisione Istat, le previsioni della scorsa primavera sulla crescita, rilevando comunque che il ritmo di crescita è più alto di quello registrato dall’Italia, in media, nei decenni pre-pandemia. (Lapresse.it)