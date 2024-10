Confindustria vede la crescita del Pil a +08% per il 2024

Lapresse.it - Confindustria vede la crescita del Pil a +0,8% per il 2024

(Di martedì 22 ottobre 2024) Ladel Pil in Italia si attesta a +0,8% quest’anno e +0,9% il prossimo. Il Centro studi dinel rapporto di previsione di autunno ritocca al ribasso, in seguito alla revisione Istat, le previsioni della scorsa primavera sulla, rilevando comunque che il ritmo diè più alto di quello registrato dall’Italia, in media, nei decenni pre-pandemia. Il Pil italiano nel“è atteso crescere pressoché in linea con la dinamica osservata nel 2023?: nello scenario base, il Centro studi pre“un incremento annuo del +0,8%, ovvero 0,1 punti percentuali in meno rispetto a quanto previsto nello scenario di aprile.