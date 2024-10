Dilei.it - Che fine ha fatto Eva Mendes: l’attrice spiega perché non recita più

(Di martedì 22 ottobre 2024) Evanonpiù. Da dieci anninon è protagonista di un film (o di qualche serie tv tanto in voga in questo periodo). La diretta interessata non ha mai ufficializzato il suo ritiro. Fino ad oggi.di ritiro si parla: la moglie di Ryan Gosling non ha alcuna intenzione di tornare sul grande (o piccolo) schermo. Preferisce dedicarsi al suo nuovo lavoro e alle figlie, Esmeralda e Amada. Eva, con alle spalle una carriera nel mondo dello spettacolo di circa 16 anni, non ha più interesse nellazione e preferisce concentrare sforzi e sacrifici altrove.Evanon fa più film In un’intervista al Times Eva, che oggi vive a Londra con il collega Ryan Gosling e le loro due figlie, ha affermato di “non aver mai amato lazione“. E ha aggiunto: “Non lo dico in modo autoironico, ma non sono stata una grande attrice.