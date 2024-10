C’è nuova allerta meteo: continua maltempo in Toscana (Di martedì 22 ottobre 2024) C’è nuova allerta meteo: continua maltempo in Toscana C’è nuova allerta meteo in Toscana. La Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso una allerta meteo gialla per temporali forti e rischio idrogeologico per la giornata di mercoledì 23 ottobre. L’allerta interessa la parte centro meridionale della Toscana e l’Arcipelago. Toscana in cui martedì 22 ottobre è in vigore allerta meteo con codice giallo. Toscana colpita da forte maltempo nei giorni scorsi, con Comuni sott’acqua. Eugenio Giani, presidente Regione Toscana, via social: “Emessa allerta gialla per rischio idrogeologico e temporali forti per tutta la giornata di domani mercoledì 23 ottobre su Toscana centro-meridionale e Arcipelago. Oggi precipitazioni sparse, più frequenti al centro sud dove potranno assumere anche carattere di rovescio o breve temporale. Corrieretoscano.it - C’è nuova allerta meteo: continua maltempo in Toscana Leggi tutta la notizia su Corrieretoscano.it (Di martedì 22 ottobre 2024) C’èinC’èin. La Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso unagialla per temporali forti e rischio idrogeologico per la giornata di mercoledì 23 ottobre. L’interessa la parte centro meridionale dellae l’Arcipelago.in cui martedì 22 ottobre è in vigorecon codice giallo.colpita da fortenei giorni scorsi, con Comuni sott’acqua. Eugenio Giani, presidente Regione, via social: “Emessagialla per rischio idrogeologico e temporali forti per tutta la giornata di domani mercoledì 23 ottobre sucentro-meridionale e Arcipelago. Oggi precipitazioni sparse, più frequenti al centro sud dove potranno assumere anche carattere di rovescio o breve temporale.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Maltempo in Toscana : nuova allerta meteo per le zone centro-meridionali - Una nuova allerta meteo è stata emessa dalla Sala operativa della Protezione civile regionale per la giornata di domani, mercoledì 23 ottobre. L'avviso di codice giallo per rischio idrogeologico e temporali forti riguarda la Toscana centro-meridionale e l'Arcipelago. Oggi precipitazioni... (Pisatoday.it)

Nuova ondata di maltempo in Romagna - scatta l'allerta meteo : "Possibili frane e fenomeni di ruscellamento" - Dalla mezzanotte di oggi martedì 22 ottobre, alla mezzanotte di domani, mercoledì 23, sarà attiva nel territorio del comune di Ravenna l’allerta meteo numero 146 della Protezione civile regionale, gialla per criticità idraulica. Una nuova ondata di maltempo colpirà la Romagna nelle prossime ore. (Ravennatoday.it)

Pioggia e temporali in Toscana - il maltempo non dà tregua : è ancora allerta meteo - La Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso una allerta meteo di colore giallo per temporali forti e rischio idrogeologico per la giornata di mercoledì 23 ottobre. L’allerta meteo per rischio idrogeologico è valida per tutto il giorno di domani, mercoledì 23 ottobre. Firenze, 23 ottobre 2024 – Ancora una giornata di maltempo in Toscana. (Lanazione.it)