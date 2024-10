Catania, 18enne in auto con tirapugni e mazza da baseball: denunciato (Di martedì 22 ottobre 2024) I Carabinieri della Compagnia di Piazza Dante che, la scorsa notte, nel corso di un servizio di controllo e vigilanza delle vie del centro storico, hanno denunciato un neo maggiorenne per “porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere”. I militari dell’Arma hanno scorto due ragazzi molto giovani che, a bordo di una Fiat 500, si aggiravano per le vie limitrofe al porto di Catania fermandosi di tanto in tanto presso capannelli di altri ragazzi ai quali, dai finestrini, “lanciavano” insulti per poi sfrecciare via con l’utilitaria. Questo atteggiamento provocatorio e incivile non poteva passare inosservato agli occhi dell’equipaggio che, perciò, hanno deciso di fermare i due per un controllo. Quando il veicolo è arrivato in via Villascabrosa, i Carabinieri hanno intimato l’alt e proceduto all’identificazione dei due occupanti, oltre a controllare i documenti del veicolo. Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com (Di martedì 22 ottobre 2024) I Carabinieri della Compagnia di Piazza Dante che, la scorsa notte, nel corso di un servizio di controllo e vigilanza delle vie del centro storico, hannoun neo maggiorenne per “porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere”. I militari dell’Arma hanno scorto due ragazzi molto giovani che, a bordo di una Fiat 500, si aggiravano per le vie limitrofe al porto difermandosi di tanto in tanto presso capannelli di altri ragazzi ai quali, dai finestrini, “lanciavano” insulti per poi sfrecciare via con l’utilitaria. Questo atteggiamento provocatorio e incivile non poteva passare inosservato agli occhi dell’equipaggio che, perciò, hanno deciso di fermare i due per un controllo. Quando il veicolo è arrivato in via Villascabrosa, i Carabinieri hanno intimato l’alt e proceduto all’identificazione dei due occupanti, oltre a controllare i documenti del veicolo.

