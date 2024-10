Lanazione.it - Castelnuovo d’Avane, venerdì 25 il via ai lavori nel Borgo

(Di martedì 22 ottobre 2024) Arezzo, 22 ottobre 2024 –25 il via ainel. Appuntamento aalle 13 di25 ottobre per la ‘posa della prima pietra’ deldi Cavriglia destinatario dei 20 milioni del Pnrrr. Il presidente della Regione Eugenio Giani e il sindaco di Cavriglia, Leonardo Degl’Innocenti o Sanni chiuderanno di fatto l’iter progettuale del Bando dei 20 Borghi voluto dal Mic e apriranno ufficialmente il cantiere destinato al nuovo: la Centrale creativa. A siglare il via aianche il professor architetto Marco Casamonti; l’ingegnere dello Studio GPA Giovanni Cardinale; Francesca Velani, vicepresidente Promo PA Fondazione e Filippo Boni, vicesindaco di Cavriglia.