Candido Montini, il minorenne fermato per omicidio nega tutto. Dall'alibi che non regge alle tracce di sangue e le impronte: cosa non torna (Di martedì 22 ottobre 2024) Chi si aspettava una confessione, resterà deluso. Il caso nel Comasco non si sblocca, anzi. Il 17enne, fermato per l?omicidio di Candido Montini, ha negato tutto. Leggo.it - Candido Montini, il minorenne fermato per omicidio nega tutto. Dall'alibi che non regge alle tracce di sangue e le impronte: cosa non torna Leggi tutta la notizia su Leggo.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Chi si aspettava una confessione, resterà deluso. Il caso nel Comasco non si sblocca, anzi. Il 17enne,per l?di, hato

Candido Montini - la svolta dai test del Dna a tappeto : il killer è un suo familiare di 17 anni - È la seconda volta in pochi mesi che l’Arma ricorre al test del Dna a tappeto nell’ambito di inchieste per fatti di sangue. Quel pomeriggio il negozio era rimasto chiuso. Il portafogli vuoto era stato trovato a terra lungo una possibile via di fuga. Prelievi a tappeto, secondo una nuova tecnica investigativa perfezionata proprio negli ultimi mesi. (Notizie.com)

Omicidio Garzeno - il 17enne fermato è parente della vittima : “Non ho ucciso Candido Montini” - Il padre del giovane era stato tra i primi ad accorrere a casa Montini la mattina che si era saputo dell'omicidio. Nei giorni scorsi, i carabinieri di Como avevano convocato il giovane assieme ai genitori in caserma chiedendo a padre e madre di dare il loro consenso al prelievo del dna, necessario per la minore eta' del figlio, e lo avevano sentito come persona informata sui fatti. (Ilgiorno.it)