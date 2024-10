Panorama.it - Braccialetti elettronici: una protezione inefficace per le donne vittime di violenza

(Di martedì 22 ottobre 2024) Negli ultimi mesi, l'Italia ha assistito a un allarmante incremento dei femminicidi, che ha rimesso in discussione l'efficacia del sistema di, concepito per tutelare ledi. I casi di Torino, San Severo e Civitavecchia sono solo alcuni esempi di come, nonostante l'implementazione di questi dispositivi, lenon abbiano ricevuto lanecessaria come dimostrano le storie di Camelia Ion, Celeste Palmieri e Roua Nabi. Camelia Ion, una giovane donna rumena che viveva a Torino, era stata vittima didomestica per anni. Quando finalmente ha trovato il coraggio di denunciare il suo ex compagno, le autorità hanno installato un braccialetto elettronico per monitorare i suoi spostamenti. Nonostante questa misura, Camelia è stata uccisa a coltellate sotto gli occhi dei suoi figli perché il dispositivo non ha funzionato.