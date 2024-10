Quotidiano.net - Borsa: Milano peggiore in Europa con Erg e Unipol, spread calmo

(Di martedì 22 ottobre 2024) Seduta negativa e di qualche frazioneinper ladi: l'indice Ftse Mib ha concluso in ribasso dello 0,64% a 34.733 punti, l'Ftse All share in calo dello 0,61% a quota 36.869, con i mercati azionari del Vecchio continente attorno alla parità o in marginale tendenza in calo. Londra, Francoforte e Amsterdam hanno infatti chiuso in ribasso dello 0,1%. Piatti invece listini di Parigi e Madrid. Lotra Btp e Bund tedeschi a 10 anni è in leggero aumento: il differenziale ha concluso la seduta a 124 punti base contro i 122 dell'avvio. Il rendimento del prodotto del Tesoro, in una giornata con meno tensioni rispetto alla vigilia, è al 3,56%. Nel settore energia, gas in crescita sul mercato di Amsterdam: il future sul metano con consegna a novembre ha chiuso in aumento dell'1,7% a 40,7 euro al Megawattora.