Tvplay.it - Boom Juve, accordo ad un passo: Giuntoli chiude, i tifosi sono in estasi

(Di martedì 22 ottobre 2024) Idee chiare in casantus, il futuro è scritto: pronto un investimento per blindare il giovane talento. La stagione dellantus è iniziata in modo piuttosto convincente. Certo, qualchefalso c’è stato, ma le prestazioni messe in campo dagli uomini di Thiago Motta nelle prime partite tra campionato e Champions League fanno legittimamente sperare tutto l’ambiente bianconero in una stagione soddisfacente. Lantus ha deciso, pronto l’investimento per il giovane talento (LaPresse) tvplay.itIl terzo posto in campionato dietro a Napoli e Inter non può che mettere il sorriso sul volto della dirigenza e soprattutto di Cristiano, che vede il suo lavoro valorizzato.