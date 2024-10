Benevento, Giancarlo Giannini in scena con ‘Io, il Cinema e la Poesia’ (Di martedì 22 ottobre 2024) Tempo di lettura: 3 minutiVenerdì 25 ottobre 2024, alle ore 21, al Teatro comunale di Benevento, nell’ambito della Stagione artistica dell’Accademia di Santa Sofia, l’attore Giancarlo Giannini sarà l’interprete d’eccezione del Recital “Io, il Cinema e la Poesia” a cura del maestro Davide Cavuti, che sarà in scena con il suo ensemble. La serata è un vero e proprio omaggio a Giancarlo Giannini: verrà ripercorsa la sua straordinaria carriera e le sue collaborazioni con i più grandi registi del suo tempo. Nel corso dello spettacolo, Giannini racconterà del suo percorso artistico, recitando i versi di autori senza tempo e ci svelerà aneddoti e curiosità nel suo percorso artistico che lo ha visto protagonista anche in due pellicole della saga internazionale di “007”. Anteprima24.it - Benevento, Giancarlo Giannini in scena con ‘Io, il Cinema e la Poesia’ Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Tempo di lettura: 3 minutiVenerdì 25 ottobre 2024, alle ore 21, al Teatro comunale di, nell’ambito della Stagione artistica dell’Accademia di Santa Sofia, l’attoresarà l’interprete d’eccezione del Recital “Io, ile la Poesia” a cura del maestro Davide Cavuti, che sarà incon il suo ensemble. La serata è un vero e proprio omaggio a: verrà ripercorsa la sua straordinaria carriera e le sue collaborazioni con i più grandi registi del suo tempo. Nel corso dello spettacolo,racconterà del suo percorso artistico, recitando i versi di autori senza tempo e ci svelerà aneddoti e curiosità nel suo percorso artistico che lo ha visto protagonista anche in due pellicole della saga internazionale di “007”.

