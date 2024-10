Basket, Nba al via: si parte con Boston Celtics-New York Knicks (Di martedì 22 ottobre 2024) (Adnkronos) – Da stanotte torna la Nba: la stagione si aprirà con l’attesissimo incontro tra i Boston Celtics e i New York Knicks, che verrà trasmesso in diretta su Sky Sport Nba e in streaming su Now TV, nella notte tra martedì 22 e mercoledì 23 ottobre alle 1:30. Subito dopo, alle 4:00, si affronteranno i Los Angeles Lakers e i Minnesota Timberwolves in un match che promette di essere avvincente. Da non perdere nel corso della settimana l’inaugurazione dell’Intuit Dome, la nuovissima arena dei Los Angeles Clippers, che ospiterà la sfida contro i Phoenix Suns nella notte del 24 ottobre. Questo impianto all’avanguardia promette di rivoluzionare l’esperienza dei tifosi grazie alla sua architettura moderna e al forte impegno per la sostenibilità. .com - Basket, Nba al via: si parte con Boston Celtics-New York Knicks Leggi tutta la notizia su .com (Di martedì 22 ottobre 2024) (Adnkronos) – Da stanotte torna la Nba: la stagione si aprirà con l’attesissimo incontro tra ie i New, che verrà trasmesso in diretta su Sky Sport Nba e in streaming su Now TV, nella notte tra martedì 22 e mercoledì 23 ottobre alle 1:30. Subito dopo, alle 4:00, si affronteranno i Los Angeles Lakers e i Minnesota Timberwolves in un match che promette di essere avvincente. Da non perdere nel corso della settimana l’inaugurazione dell’Intuit Dome, la nuovissima arena dei Los Angeles Clippers, che ospiterà la sfida contro i Phoenix Suns nella notte del 24 ottobre. Questo impianto all’avanguardia promette di rivoluzionare l’esperienza dei tifosi grazie alla sua architettura moderna e al forte impegno per la sostenibilità.

Jeff Bezos in Nba? L’imprenditore miliardario di Amazon in corsa per acquistare i Boston Celtics - Wyc Grousbeck rappresenta il passato per i Boston Celtics. . Il terzo uomo più ricco del pianeta – il cui patrimonio ammonta a 194 milioni di dollari secondo la classifica stilata da Forbes – starebbe dunque pensando di diventare il nuovo proprietario dei Celtics, la squadra più titolata della Lega. (Ilfattoquotidiano.it)