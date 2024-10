Asp di Reggio Calabria e dimissioni Renda, il Pd rivendica il lavoro svolto in Consiglio (Di martedì 22 ottobre 2024) "Il lavoro del gruppo del Pd in Consiglio regionale ottiene, ancora una volta, risultati importanti sul territorio. Le dimissioni direttore sanitario di Reggio Calabria Maria Pasqualina Renda, accettate dal direttore generale Lucia Di Furia, arrivano dopo l’interrogazione presentata dal Reggiotoday.it - Asp di Reggio Calabria e dimissioni Renda, il Pd rivendica il lavoro svolto in Consiglio Leggi tutta la notizia su Reggiotoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024) "Ildel gruppo del Pd inregionale ottiene, ancora una volta, risultati importanti sul territorio. Ledirettore sanitario diMaria Pasqualina, accettate dal direttore generale Lucia Di Furia, arrivano dopo l’interrogazione presentata dal

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

"Il valore della consulenza : emotività e investimenti" : nuovo incontro del Rotary Club Reggio Calabria Sud Parallelo 38 - "Il valore della consulenza: emotività e investimenti" è il titolo dell'incontro promosso dal Rotary Club Reggio Calabria Sud Parallelo 38, che si terrà martedì 22 ottobre alle ore 19 presso la sede sociale in via Tommaso Campanella, 38A. Dopo i saluti istituzionali della presidente, avv Monica... (Reggiotoday.it)

Guida Osterie d'Italia 2025 : tutte le Chiocciole conquistate in provincia di Reggio Calabria - Presentata la Guida Osterie d'Italia 2025 firmata Slow Food. La Calabria ha conquistato 13 Chiocciole e sono cinque le realtà della provincia di Reggio Calabria ad aver portato a casa il massimo riconoscimento. Queste sono: Il Tipico Calabrese a Cardeto; Il Ritrovo dei Picari a Grotteria; La... (Reggiotoday.it)

Maltempo in Calabria - pesanti nubifragi sulle province di Catanzaro e Reggio : paesi isolati e auto inghiottite da voragini - - La SS280 direzione Lamezia Terme, in provincia di Catanzaro, Alluvione in Emilia Romagna, una vittima e migliaia di sfollati: ultime notizie in diretta Isolato il comune di Maida (Catanzaro) a causa dell'esondazione di un torrente, con i vigili del fuoco impegnati, anche con le loro unità  fluviali, a raggiungere diverse abitazioni rimaste isolate. (Quotidiano.net)