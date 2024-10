Isaechia.it - Anticipazioni Uomini e Donne del 22/10/24: una coppia del Trono over lascia insieme il programma!

(Di martedì 22 ottobre 2024) Poco fa sono uscite ledella puntata diregistrata oggi, 22 ottobre 2024. Da quel che apprendiamo da Lorenzo Pugnaloni: Marcello Messina e Giada Rizzi esconodal. Gemma Galgani esce con Fabio in esterna, fanno il karaoke e Gemma fa riferimento alle parole di una canzone ma per per lui non significa nulla, diciamo non dà lo stesso valore che invece gli attribuisce lei. Michele Longobardi ha portato in esterna Veronica e Amal in studio conferma di essere lì solo per lui e non è pentita della scelta che ha fatto, non intende dunque ritornare a corteggiare anche Alessio Pecorelli che ieri l’ha eliminata.   Martina  De Ioannon ha portato in esterna Ciro, che si è laureato e lui porta un pensiero in studio a Maria De Filippi ed una copia della tesi a Martina con una dedica.