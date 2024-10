Thesocialpost.it - Anguillara Veneta, boom inspiegabile del gioco d’azzardo online: “Ogni cittadino ha scommesso 14.000 euro ma forse c’è un imbroglio”

(Di martedì 22 ottobre 2024)è un tranquillo paese di poco più di 4mila abitanti che si trova sulle rive padovane dell’Adige. I suoi abitanti però sono finiti loro mal grado al centro di un intricato mistero. E ora si ribellano per chiedere che venga fatta chiarezza in merito a un recente rapporto sul, intitolato “Non così piccoli. L’azzardonei piccoli Comuni italiani”, stilato da Cgil, Federconsumatori e Fondazione Isscon, che li mette in cima alla classifica dei paesi italiani con la maggiore incidenza pro capite di scommesse in rete.Leggi anche: Servirà lo Spid per l’accesso a siti di scommesse e luci rosse? La novità: cosa cambia “Noi giocatori incalliti? Il nostro è un paese di lavoratori, gente che si alza di buonora per pagare il mutuo della casa.