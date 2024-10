Amici 24: "Devi pensare meno ai like e ai social..." Il confronto tra Rudy Zerbi e Diego (Di martedì 22 ottobre 2024) Durante il daytime del 22 ottobre c'è stato un confronto/scontro tra Rudy e Diego in merito a un compito assegnato dalla produzione del programma che l'allievo non ha voluto portate a termine. Nel daytime del 21 ottobre si è consumato uno scontro tra Rudy Zerbi e Diego. Il giovane cantate che è entrato ad Amici già con una schiera di follower molto forte grazie alla sua attività su TikTok, non riesce ancora a integrarsi nella scuola di Amici e, più volte, è stato ripreso per la sua poca autenticità. Infatti, in precedenza, il cantante ha avuto uno scambio di parole con il suo prof di canto e la stessa de Filippi è intervenuta per calmare le acque. La vicenda si è arricchita di un altro particolare. Diego contro Rudy Zerbi: lo scontro Movieplayer.it - Amici 24: "Devi pensare meno ai like e ai social..." Il confronto tra Rudy Zerbi e Diego Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Durante il daytime del 22 ottobre c'è stato un/scontro train merito a un compito assegnato dalla produzione del programma che l'allievo non ha voluto portate a termine. Nel daytime del 21 ottobre si è consumato uno scontro tra. Il giovane cantate che è entrato adgià con una schiera di follower molto forte grazie alla sua attività su TikTok, non riesce ancora a integrarsi nella scuola die, più volte, è stato ripreso per la sua poca autenticità. Infatti, in precedenza, il cantante ha avuto uno scambio di parole con il suo prof di canto e la stessa de Filippi è intervenuta per calmare le acque. La vicenda si è arricchita di un altro particolare.contro: lo scontro

Amici 24 - chiarimento tra Rudy Zerbi e Diego Lazzari : "Devi liberarti dalla paura di non piacere sui social" (VIDEO) - Dopo le dure parole rivolte dal prof Rudy Zerbi al suo allievo Diego Lazzari, il cantante cerca un chiarimento con il prof. Ecco cos'è successo nel daytime di Amici 24 di oggi, martedì 22 ottobre 2024. (Comingsoon.it)

Amici 24 - Diego Lazzari a confronto con Rudy Zerbi (che ritira la sfida) : “Mi davi del caz*one davanti a tutti come se…” - Siamo tutti uguali e ognuno la propria chance se la crea con quello che fa. So che qua devo mettere davanti il mio punto di vista, mi sento un po’ neutro, senza particolarità e sto provando a capire chi sono. A volte non mi espongo per non far rimanere male qualcuno e stare sul ca*zo. Ho un aspetto diverso da tutti perché ho fatto TikTok ma non è un limite e non deve esserlo. (Isaechia.it)

“Sei attento solo ai like - ipocrita” - Rudy Zerbi attacca il suo allievo Diego Lazzari ad Amici 24 - Nella scuola di Amici 24, Rudy Zerbi ha criticato il suo allievo Diego Lazzari per il comportamento avuto. "Dici solo cose positive, sei ipocrita e attento ai like sui social". Continua a leggere . Il cantante, entrato sui social già con 1milione di followers, si era rifiutato di stilare una classifica dei compagni. (Fanpage.it)